Обломки иранских ракет упали в Иордании: есть пострадавшие

Фрагменты сбитых ракет, которыми Иран атаковал Израиль 1 октября, упали на территории Иордании, сообщил министр коммуникаций и официальный представитель правительства Мухаммед аль-Момани. Пострадали три человека.

«Части ряда ракет упали в разных регионах Иордании. Погибших нет, но есть три пострадавших. На данном этапе, с медицинской точки зрения, их ранения классифицируются как легкие»,— сказал министр, также отметив, что есть повреждения на земле, но пока власти не готовы представить оценку ущерба.

Комментируя ракетную атаку Ирана по Израилю, Мухаммед аль-Момани отметил, что Иордания «никогда не станет ареной конфликта ни для какой из сторон». Он подчеркнул, что основная задача властей — защита Иордании и ее граждан.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Всего по израильской территории было выпущено более 180 ракет.