USD 1.7000
EUR 1.8940
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Иран готовится к новым атакам на Израиль
Новость дня
Иран готовится к новым атакам на Израиль

Обломки иранских ракет упали в Иордании: есть пострадавшие

09:48 619

Фрагменты сбитых ракет, которыми Иран атаковал Израиль 1 октября, упали на территории Иордании, сообщил министр коммуникаций и официальный представитель правительства Мухаммед аль-Момани. Пострадали три человека.

«Части ряда ракет упали в разных регионах Иордании. Погибших нет, но есть три пострадавших. На данном этапе, с медицинской точки зрения, их ранения классифицируются как легкие»,— сказал министр, также отметив, что есть повреждения на земле, но пока власти не готовы представить оценку ущерба.

Комментируя ракетную атаку Ирана по Израилю, Мухаммед аль-Момани отметил, что Иордания «никогда не станет ареной конфликта ни для какой из сторон». Он подчеркнул, что основная задача властей — защита Иордании и ее граждан.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Всего по израильской территории было выпущено более 180 ракет.

Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю?
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю? The New York Times
10:19 16
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет сводка ISW
10:01 557
«Хезболла» заявила о боях с израильской армией
«Хезболла» заявила о боях с израильской армией
08:40 2868
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
08:25 2690
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
01:17 11062
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства новый мир - новые порядки
1 октября 2024, 20:01 3779
Трамп пиарится на обстрелах Израиля
Трамп пиарится на обстрелах Израиля
1 октября 2024, 21:38 5866
Иран готовится к новым атакам на Израиль
Иран готовится к новым атакам на Израиль обновлено 02:02
02:02 38015
Давай позовем «ядерного папу»
Давай позовем «ядерного папу» главная тема; все еще актуально
1 октября 2024, 19:13 6820
Cтрашные теракты в Израиле: Растет число жертв
Cтрашные теракты в Израиле: Растет число жертв обновлено 22:02
1 октября 2024, 22:02 18359
«А сколько у римского Папы дивизий?»
«А сколько у римского Папы дивизий?» горячая тема; все еще актуально
1 октября 2024, 18:57 5745

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю?
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю? The New York Times
10:19 16
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет сводка ISW
10:01 557
«Хезболла» заявила о боях с израильской армией
«Хезболла» заявила о боях с израильской армией
08:40 2868
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
08:25 2690
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
01:17 11062
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства новый мир - новые порядки
1 октября 2024, 20:01 3779
Трамп пиарится на обстрелах Израиля
Трамп пиарится на обстрелах Израиля
1 октября 2024, 21:38 5866
Иран готовится к новым атакам на Израиль
Иран готовится к новым атакам на Израиль обновлено 02:02
02:02 38015
Давай позовем «ядерного папу»
Давай позовем «ядерного папу» главная тема; все еще актуально
1 октября 2024, 19:13 6820
Cтрашные теракты в Израиле: Растет число жертв
Cтрашные теракты в Израиле: Растет число жертв обновлено 22:02
1 октября 2024, 22:02 18359
«А сколько у римского Папы дивизий?»
«А сколько у римского Папы дивизий?» горячая тема; все еще актуально
1 октября 2024, 18:57 5745
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться