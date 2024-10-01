Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет

«Российские войска, вероятно, захватили Угледар по состоянию на 1 октября после того, как сообщалось об отходе украинских войск из этого населенного пункта, хотя неясно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем». – говорится в сводке института.

На геолокационных видео, опубликованных 30 сентября и 1 октября, видно, что российские войска устанавливают российские флаги и свободно действуют в разных частях Угледара, а российские блогеры заявили 1 октября, что российские войска захватили населенный пункт. 1 октября украинский военнослужащий сообщил, что часть украинской группировки осуществила плановый отход из Угледара, чтобы избежать окружения, а российские блогеры утверждают, что украинские войска начали отход из Угледара еще в конце 30 сентября.

В обзоре отмечается, что захват российскими войсками Угледара произошел после ряда затратных и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.

Эксперты напоминают: Россия осуществила по меньшей мере две крупные наступательные попытки захватить Угледар в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года, обе из которых привели к большим потерям личного состава и военной техники. Предыдущие поражения России вокруг Угледара, в частности, привели к истощению 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, ВМД РФ).

Некоторые российские блогеры отметили, что не ожидают, что линия фронта разрушится после захвата Угледара, ссылаясь на украинские оборонительные позиции к северо-востоку от Угледара и необходимость для российских войск полностью зачистить Угледар, чтобы сделать его пригодной позицией, с которой они смогут начать будущие штурмы.

«По предварительным оценкам ISW, захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, еще до 1 октября, а это означает, что российские войска уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинскую логистику на этом участке фронта».