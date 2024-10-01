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Иран готовится к новым атакам на Израиль
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Иран готовится к новым атакам на Израиль

Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет

сводка ISW
10:01 558

Захват российским войсками украинского Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Российские войска, вероятно, захватили Угледар по состоянию на 1 октября после того, как сообщалось об отходе украинских войск из этого населенного пункта, хотя неясно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем». – говорится в сводке института.

На геолокационных видео, опубликованных 30 сентября и 1 октября, видно, что российские войска устанавливают российские флаги и свободно действуют в разных частях Угледара, а российские блогеры заявили 1 октября, что российские войска захватили населенный пункт. 1 октября украинский военнослужащий сообщил, что часть украинской группировки осуществила плановый отход из Угледара, чтобы избежать окружения, а российские блогеры утверждают, что украинские войска начали отход из Угледара еще в конце 30 сентября.

В обзоре отмечается, что захват российскими войсками Угледара произошел после ряда затратных и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.

Эксперты напоминают: Россия осуществила по меньшей мере две крупные наступательные попытки захватить Угледар в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года, обе из которых привели к большим потерям личного состава и военной техники. Предыдущие поражения России вокруг Угледара, в частности, привели к истощению 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, ВМД РФ).

Некоторые российские блогеры отметили, что не ожидают, что линия фронта разрушится после захвата Угледара, ссылаясь на украинские оборонительные позиции к северо-востоку от Угледара и необходимость для российских войск полностью зачистить Угледар, чтобы сделать его пригодной позицией, с которой они смогут начать будущие штурмы.

«По предварительным оценкам ISW, захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, еще до 1 октября, а это означает, что российские войска уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинскую логистику на этом участке фронта».

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