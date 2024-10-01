PASHA Real Estate Group приглашает к сотрудничеству

PASHA Real Estate Group приглашает партнеров, специализирующихся в строительной отрасли, на «День встречи с потенциальными поставщиками». Мероприятие предоставит местным компаниям уникальную возможность узнать подробную информацию о текущих и будущих проектах PASHA Real Estate Group, обсудить перспективы сотрудничества и возможность участия в предстоящих тендерах.

В ходе встречи поставщики смогут детально ознакомиться с масштабными проектами компании и подготовиться к участию в тендерах заблаговременно.