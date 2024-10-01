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Иран готовится к новым атакам на Израиль

PASHA Real Estate Group приглашает к сотрудничеству

10:10 173

PASHA Real Estate Group приглашает партнеров, специализирующихся в строительной отрасли, на «День встречи с потенциальными поставщиками». Мероприятие предоставит местным компаниям уникальную возможность узнать подробную информацию о текущих и будущих проектах PASHA Real Estate Group, обсудить перспективы сотрудничества и возможность участия в предстоящих тендерах.

В ходе встречи поставщики смогут детально ознакомиться с масштабными проектами компании и подготовиться к участию в тендерах заблаговременно.

Для участия в мероприятии поставщики могут зарегистрироваться по ссылке, указанной ниже. Участие в мероприятии возможно только по приглашению, которое будет выслано компаниям, прошедшим отбор.

Ссылка для регистрации: https://www.surveymonkey.com/r/TQ73LXW

О компании PASHA Real Estate Group

PASHA Real Estate Group, ведущая дочерняя компания PASHA Holding с обширным бизнес-портфелем в Азербайджане, Турции, Грузии и Черногории. С акцентом на максимизацию стоимости недвижимости и обеспечение удовлетворённости клиентов, PASHA Real Estate Group ставит своей целью революционизировать сектор управления недвижимостью и обеспечить превосходную доходность инвестиций.

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