PASHA Real Estate Group приглашает к сотрудничеству
PASHA Real Estate Group приглашает партнеров, специализирующихся в строительной отрасли, на «День встречи с потенциальными поставщиками». Мероприятие предоставит местным компаниям уникальную возможность узнать подробную информацию о текущих и будущих проектах PASHA Real Estate Group, обсудить перспективы сотрудничества и возможность участия в предстоящих тендерах.
В ходе встречи поставщики смогут детально ознакомиться с масштабными проектами компании и подготовиться к участию в тендерах заблаговременно.
Для участия в мероприятии поставщики могут зарегистрироваться по ссылке, указанной ниже. Участие в мероприятии возможно только по приглашению, которое будет выслано компаниям, прошедшим отбор.
Ссылка для регистрации: https://www.surveymonkey.com/r/TQ73LXW
О компании PASHA Real Estate Group
PASHA Real Estate Group, ведущая дочерняя компания PASHA Holding с обширным бизнес-портфелем в Азербайджане, Турции, Грузии и Черногории. С акцентом на максимизацию стоимости недвижимости и обеспечение удовлетворённости клиентов, PASHA Real Estate Group ставит своей целью революционизировать сектор управления недвижимостью и обеспечить превосходную доходность инвестиций.