Макрон готов «противостоять» Тегерану

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нанесенный Ираном удар по Израилю и заявил о готовности противостоять Тегерану в деле защиты интересов Соединенных Штатов.

«Мы без колебаний предпримем все необходимые действия для защиты вооруженных сил и интересов США от Ирана и поддерживаемых Ираном террористов», - говорится в заявлении президента, распространенном Елисейским дворцом.

При этом Макрон добавил, что Франция «мобилизовала» свои военные ресурсы на Ближнем Востоке для противодействия Тегерану. Он отметил, что Париж «продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы пресечь агрессивное поведение Ирана и привлечь его к ответственности».

В то же время президент Франции обратился к Израилю с просьбой «как можно скорее прекратить свои военные операции».