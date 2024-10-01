Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы не был проинформирован о ракетных ударах исламской республики по Израилю, нанесенных вечером 1 октября. Об этом сообщил обозреватель газеты The New York Times Томас Фридман со ссылкой на источники.

По их информации, ракетную атаку организовали не военно-воздушные силы иранских ВС, а ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). При этом источники утверждают, что Пезешкиан якобы «не был проинформирован о нападении до его начала». По оценкам обозревателя, это может свидетельствовать о разногласиях в руководстве Ирана по поводу операции.

Ранее Пезешкиан назвал ракетный удар по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства.

Израильский Генштаб обещал «выбрать время» и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.