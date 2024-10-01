Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»

По их информации, накануне Кабинет министров на заседании принял решение, что ответ будет, но не определил, какой именно. Собеседники портала добавили, что израильские власти пока не приняли решение, каким должен быть ответ, в том числе из-за того, что хотят обсудить это с американской администрацией.

Израильские власти ответят на массированный удар, нанесенный Ираном, в течение «нескольких дней», сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Издание отмечает, что Израиль «ответит самостоятельно», но хочет скоординировать свои планы с США в контексте «стратегических последствий» сложившейся ситуации.

Согласно порталу, Вашингтон дал понять, что поддерживает ответные меры еврейского государства, но отметил, что они должны быть «взвешенными».

В то же время глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран через Швейцарию передал предупреждение Вашингтону, чтобы США не вмешивались после ракетного удара по Израилю.

«Швейцарии было направлено предупреждение с просьбой передать его американцам, что это наше законное право на самооборону и мы не намерены продолжать. Также предупредили США, чтобы те держались в стороне и не вмешивались», - приводит его слова агентство Tasnim.

NYT со ссылкой на представителей КСИР сообщает, что Иран подготовил «сотни ракет» на случай, если Израиль или США решат ответить на ракетный обстрел.

Что касается вчерашнего обстрела из Ирана Израиля, то ИРИ выпустила по Израилю 180 ракет, большая часть из них была перехвачена, ущерба боеспособности израильских ВВС причинено не было, сообщила ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.

Она отметила, что «была пара попаданий в здания в центре и на юге» Израиля, но «ущерб минимальный».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщает, что штаб-квартира израильской разведывательной службы «Моссад» не пострадала в результате массированного ракетного удара, нанесенного Ираном. По его информации, «десятки ракет» были направлены в сторону штаб-квартиры, но ни одна не «попала внутрь комплекса».

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил, что Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад». В КСИР заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели. Иран, сообщили в Израиле, запустил по израильской территории около 180 ракет, большая их часть перехвачена. Израильская армия заверила, что атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС страны.