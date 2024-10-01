Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?

В Баку проходит международная конференция на тему «Решение проблемы пропавших без вести лиц: Поддержка права семей знать правду». Мероприятие началось с обращения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции, которое зачитал начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев. В мероприятии также принимают участие глава Центрального поискового агентства Международного комитета Красного Креста (МККК) Флоранс Анслемо, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев, заместитель министра по делам семьи и социальных служб Турецкой Республики Зафер Тарыкдароглу и другие должностные лица. Али Нагиев в своем выступлении на конференции сообщил, что, по данным Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана на 1 октября 2024 года, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3 979 человек зарегистрированы как пропавшие без вести. Из них 3 973 человека пропали без вести в Первой Карабахской войне и 6 человек - в Отечественной.

Али Нагиев отметил, что выявление мест захоронений на территориях, освобожденных от армянской оккупации после Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера, а также проведение необходимых раскопок и эксгумации, чтобы прояснить судьбу пропавших без вести граждан, является наивысшей задачей, поставленной президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед Государственной комиссией. Председатель Госкомиссии отметил, что «у армянских полевых командиров, руководивших военными операциями, есть сведения о местах захоронения азербайджанцев, пропавших без вести на армянской стороне, которая около 30 лет удерживала под оккупацией признанные международным сообществом территории Азербайджана, брала в плен и в заложники граждан. Хотя этот вопрос неоднократно доводился до сведения другой стороны через международные организации, официальный Ереван до сих пор не предоставляет Азербайджану соответствующую информацию». Али Нагиев также сказал, что Госкомиссия провела эксгумацию останков 642 пропавших без вести граждан. Эти останки обнаружены в 18 массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях. Нагиев отметил, что судебно-молекулярно-генетическая экспертиза позволила установить личности 155 человек, которые считались пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны. «Идентификация 131 останка была проведена Центром генетических исследований, который действует при Главном военно-медицинском управлении Службы государственной безопасности. Этот центр был создан в 2022 году по соответствующему поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева», - отметил Нагиев.