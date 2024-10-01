USD 1.7000
EUR 1.8805
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Иран готовится к новым атакам на Израиль
Новость дня
Иран готовится к новым атакам на Израиль

Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы

фото
11:45 3284

1 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал официальный обед в честь Полада Бюльбюльоглы, который 18 лет занимал должность посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

В мероприятии участвовали заместители министра и руководители департаментов МИД РФ, сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, а также представители других значимых организаций и общественности России.

Перед началом мероприятия в торжественной обстановке Сергей Лавров вручил орден Александра Невского, который был ранее присвоен П.Бюльбюльоглы указом президента Российской Федерации Владимира Путина «За заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия».

Глава МИД России отметил, что П.Бюльбюльоглы сделал очень многое для развития отношений двух стран в духе дружбы и добрососедства как на посту министра культуры Азербайджана, так и в должности посла своей страны в России.

П.Бюльбюльоглы со своей стороны поблагодарил президента РФ В.Путина за высокую оценку своей деятельности, и особо отметил личный вклад в дело укрепления стратегического партнерства между двумя странами президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что Полад Бюльбюльоглы был избран депутатом Милли Меджлиса (Парламент) Азербайджанской Республики на внеочередных выборах, состоявшихся 1 сентября.

Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
13:14 775
Подробности теракта в Тель-Авиве
Подробности теракта в Тель-Авиве
12:29 1740
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 3259
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы фото
11:45 3285
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи Reuters
11:12 2651
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет обновлено 10:01
10:01 9289
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю?
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю? The New York Times
10:19 3535
Израиль под мощным обстрелом
Израиль под мощным обстрелом обновлено 13:19
13:19 4794
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
08:25 4609
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
01:17 13295
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства новый мир - новые порядки
1 октября 2024, 20:01 4145

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
13:14 775
Подробности теракта в Тель-Авиве
Подробности теракта в Тель-Авиве
12:29 1740
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 3259
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы фото
11:45 3285
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи Reuters
11:12 2651
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет обновлено 10:01
10:01 9289
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю?
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю? The New York Times
10:19 3535
Израиль под мощным обстрелом
Израиль под мощным обстрелом обновлено 13:19
13:19 4794
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
08:25 4609
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
01:17 13295
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства новый мир - новые порядки
1 октября 2024, 20:01 4145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться