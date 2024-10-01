Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы

В мероприятии участвовали заместители министра и руководители департаментов МИД РФ, сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, а также представители других значимых организаций и общественности России.

1 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал официальный обед в честь Полада Бюльбюльоглы, который 18 лет занимал должность посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Глава МИД России отметил, что П.Бюльбюльоглы сделал очень многое для развития отношений двух стран в духе дружбы и добрососедства как на посту министра культуры Азербайджана, так и в должности посла своей страны в России.

Перед началом мероприятия в торжественной обстановке Сергей Лавров вручил орден Александра Невского, который был ранее присвоен П.Бюльбюльоглы указом президента Российской Федерации Владимира Путина «За заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия».

П.Бюльбюльоглы со своей стороны поблагодарил президента РФ В.Путина за высокую оценку своей деятельности, и особо отметил личный вклад в дело укрепления стратегического партнерства между двумя странами президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что Полад Бюльбюльоглы был избран депутатом Милли Меджлиса (Парламент) Азербайджанской Республики на внеочередных выборах, состоявшихся 1 сентября.