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Иран готовится к новым атакам на Израиль
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Иран готовится к новым атакам на Израиль

Спор между школьниками завершился поножовщиной

11:52 2019

В Хачмазе ученик средней школы нанес ножевое ранение своему однокласснику.

Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, 1 октября около 16:00 в Хачмазском районе А.Насруллаев (2009 г.р.) во время ссоры нанес удары ножом К.Оруджеву (2008 г.р). Пострадавшего подростка госпитализировали и прооперировали.

Насруллаев задержан сотрудниками полиции. Проводится расследование.

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