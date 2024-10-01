Спор между школьниками завершился поножовщиной
11:52 2019
В Хачмазе ученик средней школы нанес ножевое ранение своему однокласснику.
Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, 1 октября около 16:00 в Хачмазском районе А.Насруллаев (2009 г.р.) во время ссоры нанес удары ножом К.Оруджеву (2008 г.р). Пострадавшего подростка госпитализировали и прооперировали.
Насруллаев задержан сотрудниками полиции. Проводится расследование.
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