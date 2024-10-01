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Иран готовится к новым атакам на Израиль
Новость дня
Иран готовится к новым атакам на Израиль

Хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по военным объектам Израиля

12:02 1033

Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами Quds-5 по военным объектам на территории Израиля, утверждает представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сари.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели операцию, нанеся удар тремя крылатыми ракетами Quds-5 по военным объектам в глубине сионистского образования на оккупированной территории Палестины», - сказал Сари.

Представитель движения также заявил, что хуситы поддерживают ракетную атаку Ирана на Израиль, совершенную накануне, и готовы «участвовать в любых совместных военных операциях против израильского врага».

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