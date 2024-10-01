Успехи лаборатории AQTI в Британии

Регулярно принимаются меры по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Центре аналитической экспертизы Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTI) с целью развития лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов. Также обеспечивается участие персонала в тренингах и международных межлабораторных проверках компетентности по применению передовых технологий в лабораториях, повышению компетентности.

В рамках мероприятий Апшеронская региональная испытательная лаборатория (АРИЛ) Центра аналитической экспертизы приняла участие в очередной проверке компетентности, организованной английской компанией Fapas. В лаборатории достигнуты успешные результаты по определению бензойной кислоты, сорбиновой кислоты, показателей pH и Брикса в пробе безалкогольных напитков.

Следует отметить, что ранее ARSL достигала высоких результатов в международных межлабораторных испытаниях, организованных британскими компаниями Fapas и LGC Standard Великобритании, а также французской Bipea. В этой лаборатории проводятся микробиологические, физико-химические и аппаратурные исследования на соответствие показателей качества и безопасности пищевых продуктов. Лаборатория аккредитована Азербайджанским центром аккредитации по стандарту AZS ISO/IEC 17025:2020 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».