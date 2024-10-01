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Иран готовится к новым атакам на Израиль
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Иран готовится к новым атакам на Израиль

Подробности теракта в Тель-Авиве

12:29 1748

Семь граждан Израиля убиты и еще шестнадцать получили ранения в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве вечером 1 октября. Об этом говорится в сообщении полиции Израиля по итогам расследования инцидента.

Ранее сообщалось о шести убитых и девяти раненых.

В ведомстве добавили, что было установлено, что теракт совершили два террориста, один был убит на месте происшествия, а второй тяжело ранен. У них было автоматическое оружие, патроны и ножи. Оба нападавших «являются жителями Хеврона (город на Западном берегу реки Иордан), ранее не подвергались арестам», вместе с тем «известно, что один из них участвовал в беспорядках», отметили в пресс-службе.

«Два террориста начали свою серию убийств, когда вошли в вагон трамвая на остановке и открыли огонь по пассажирам», - сообщили в полиции подробности инцидента в южной части Тель-Авива Яффо. «После этого они продолжили передвигаться по бульвару Йерушалаим, атакуя прохожих, пока не были нейтрализованы», - продолжили в ведомстве.

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