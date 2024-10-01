Иран закрыл небо
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Все авиарейсы в Иране отменены до утра завтрашнего дня, 3 октября, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны.
Решение принято для обеспечения безопасности полетов в регионе, передает заявление ведомства агентство Tasnim. Ограничения действуют до 5:00 четверга.
Иран вчера, 1 октября, выпустил по территории Израиля более 180 ракет. Израиль, Иран и Иордания закрывали свое воздушное пространство.
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