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Иран готовится к новым атакам на Израиль
Новость дня
Иран готовится к новым атакам на Израиль

Иран закрыл небо

12:36 973

Все авиарейсы в Иране отменены до утра завтрашнего дня, 3 октября, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны.

Решение принято для обеспечения безопасности полетов в регионе, передает заявление ведомства агентство Tasnim. Ограничения действуют до 5:00 четверга.

Иран вчера, 1 октября, выпустил по территории Израиля более 180 ракет. Израиль, Иран и Иордания закрывали свое воздушное пространство.

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