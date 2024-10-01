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Саакашвили о событиях 2008 года

12:44 943

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что отказался в 2008 году от предложения бывшего президента Франции Николя Саркози включить в план урегулирования конфликта в Южной Осетии пункт о статусе спорных территорий.

«В 2008 году проездом через Москву к нам прилетел президент Франции Николя Саркози, который привез шестипунктовый план, где шестой пункт был добавлен по требованию России и был следующего содержания – «Статус спорных территорий Абхазии и Южной Осетии должен быть определен в результате будущих международных переговоров», - написал Саакашвили в Facebook.

Как он отмечает, ответ грузинской стороны на предложение Саркози был твердым: «Первое - территории не являются спорными. Второе - их статус решается внутри Грузией и в ее составе, и мы не допустим «косовизации» нашей земли».

По словам Саакашвили, Саркози пригрозил ему возможными последствиями, но, несмотря на это, он все равно отказался подписывать договор в таком виде. Спустя несколько часов спора, как утверждает Саакашвили, позвонил тогдашний президент России Дмитрий Медведев и согласился на то, чтобы убрать из шестого пункта упоминание о статусе спорных территорий.

12 августа 2008 года при посредничестве Саркози Грузия и Россия заключили договор о прекращении огня, известный как план Медведева - Саркози, состоящий из шести пунктов. Он предусматривал отказ всех участников конфликта от применения силы, полное прекращение военных действий, возвращение грузинской армии в места постоянной дислокации, а российской армии на линию, предшествовавшую началу боевых действий, свободный доступ к гуманитарной помощи.

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