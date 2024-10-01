AZAL приобрел в операционный лизинг новые самолеты у компании AerCap

Согласно договору, поставка трех самолетов A320neo и трех A321neo начнется с весны 2026 года, все они будут доставлены до конца года.

«Подписание лизингового контракта, в частности на популярные самолеты A321neo, позволит нам значительно обновить флот. Эти самолеты предназначены для удовлетворения потребностей пассажиров, обеспечения максимального комфорта и содействия расширению маршрутной сети нашей авиакомпании. Мы стремимся создать лучшие условия для путешествий и удовлетворить ожидания наших клиентов, открывая новые направления и улучшая качество обслуживания. Кроме того, подписание контракта с такой крупной компанией, как AerCap, вновь подтверждает высокий уровень доверия к AZAL на международном авиационном рынке», - сказал президент AZAL Самир Рзаев.

Отметим, что A321neo впервые будут представлены во флоте AZAL. Планируется, что они будут выполнять полеты по таким маршрутам, как Турция, Ближний Восток и Индия. В то же время самолеты A320neo будут задействованы на маршрутах в Европе и Азии.

«AerCap с радостью приветствует AZAL в качестве нового клиента и поддерживает их в процессе расширения флота и сети, — сказал Питер Андерсон, коммерческий директор AerCap. - Самолеты A320neo и A321neo являются одними из самых востребованных и желанных в мире. Они не только позволят AZAL обслуживать больше клиентов и расширять географию полетов, но также поддержат их стремление к модернизации флота с использованием самых технологически продвинутых и топливно-эффективных самолетов на рынке. Мы желаем команде AZAL успешного осуществления планов по расширению и с нетерпением ждем долгосрочного и успешного партнерства».

Airbus A320neo и A321neo — это современные узкофюзеляжные самолеты, предназначенные для коротких и среднемагистральных маршрутов. Обе модели выделяются современными системами управления, которые повышают безопасность и удобство полетов. Благодаря улучшенной аэродинамике A320neo и A321neo значительно снижают выбросы углекислого газа и уровень шума, что делает их привлекательным выбором для авиакомпаний, стремящихся к устойчивому развитию.