USD 1.7000
EUR 1.8805
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Иран готовится к новым атакам на Израиль
Новость дня
Иран готовится к новым атакам на Израиль

AZAL приобрел в операционный лизинг новые самолеты у компании AerCap

12:53 849

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL заключил контракт с крупнейшей авиационной лизинговой компанией мира AerCap на операционный лизинг шести новых самолетов Airbus с двигателями CFM LEAP, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Согласно договору, поставка трех самолетов A320neo и трех A321neo начнется с весны 2026 года, все они будут доставлены до конца года.

Документ подписали президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев и главный коммерческий директор AerCap Питер Андерсон.

«Подписание лизингового контракта, в частности на популярные самолеты A321neo, позволит нам значительно обновить флот. Эти самолеты предназначены для удовлетворения потребностей пассажиров, обеспечения максимального комфорта и содействия расширению маршрутной сети нашей авиакомпании. Мы стремимся создать лучшие условия для путешествий и удовлетворить ожидания наших клиентов, открывая новые направления и улучшая качество обслуживания. Кроме того, подписание контракта с такой крупной компанией, как AerCap, вновь подтверждает высокий уровень доверия к AZAL на международном авиационном рынке», - сказал президент AZAL Самир Рзаев.

Отметим, что A321neo впервые будут представлены во флоте AZAL. Планируется, что они будут выполнять полеты по таким маршрутам, как Турция, Ближний Восток и Индия. В то же время самолеты A320neo будут задействованы на маршрутах в Европе и Азии.

«AerCap с радостью приветствует AZAL в качестве нового клиента и поддерживает их в процессе расширения флота и сети, — сказал Питер Андерсон, коммерческий директор AerCap. - Самолеты A320neo и A321neo являются одними из самых востребованных и желанных в мире. Они не только позволят AZAL обслуживать больше клиентов и расширять географию полетов, но также поддержат их стремление к модернизации флота с использованием самых технологически продвинутых и топливно-эффективных самолетов на рынке. Мы желаем команде AZAL успешного осуществления планов по расширению и с нетерпением ждем долгосрочного и успешного партнерства».

Airbus A320neo и A321neo — это современные узкофюзеляжные самолеты, предназначенные для коротких и среднемагистральных маршрутов. Обе модели выделяются современными системами управления, которые повышают безопасность и удобство полетов. Благодаря улучшенной аэродинамике A320neo и A321neo значительно снижают выбросы углекислого газа и уровень шума, что делает их привлекательным выбором для авиакомпаний, стремящихся к устойчивому развитию.

Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
13:14 810
Подробности теракта в Тель-Авиве
Подробности теракта в Тель-Авиве
12:29 1761
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 3277
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы фото
11:45 3298
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи Reuters
11:12 2658
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет обновлено 10:01
10:01 9296
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю?
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю? The New York Times
10:19 3545
Израиль под мощным обстрелом
Израиль под мощным обстрелом обновлено 13:19
13:19 4829
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
08:25 4612
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
01:17 13298
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства новый мир - новые порядки
1 октября 2024, 20:01 4146

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова
13:14 810
Подробности теракта в Тель-Авиве
Подробности теракта в Тель-Авиве
12:29 1761
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 3277
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы
Лавров дал обед в честь Бюльбюльоглы фото
11:45 3298
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи
Решение об ударе по Израилю принял Хаменеи Reuters
11:12 2658
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет
Угледар захвачен русскими, но обвала фронта не будет обновлено 10:01
10:01 9296
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю?
Пезешкиана не проинформировали об ударах по Израилю? The New York Times
10:19 3545
Израиль под мощным обстрелом
Израиль под мощным обстрелом обновлено 13:19
13:19 4829
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США
08:25 4612
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове
01:17 13298
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства
Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства новый мир - новые порядки
1 октября 2024, 20:01 4146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться