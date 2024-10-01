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Иран готовится к новым атакам на Израиль
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Иран готовится к новым атакам на Израиль

Выпущенные по Израилю ракеты пролетели над матчем Лиги чемпионов

13:01 959

Болельщики засняли ракетную атаку Ирана на Израиль во время матча второго раунда Лиги чемпионов АФК 2 между иранской командой «Сепахан» и «Истиклолом Душанбе» из Таджикистана, передает издание TYC Sports.

Ракеты в небе были замечены в середине игры, в ходе инцидента никто не пострадал. Встреча завершилась победой иранской команды со счетом 4:0. Издание отмечает, что внимание зрителей по ходу игры было приковано к ракетам, пронесшимся над стадионом.

Во вторник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В ходе атаки было выпущено около 180 баллистических ракет. Армия обороны (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила «большую часть». Взрывы были слышны на большей части территории страны, в том числе в Иерусалиме. Во время атаки двое человек пострадали, один - погиб.

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