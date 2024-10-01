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Группа компаний STP провела День выпускника для учащихся по программе развития Sabahın Gücü

13:08 158

1 октября в отеле Hilton состоялась церемония выпуска очередных участников программы развития Sabahın Gücü, реализуемой Группой компаний STP.

Данная программа в своем роде является первой в Азербайджане, которая была осуществлена со стороны Группы компаний STP и которая направлена на профессиональное развитие студентов, обучающихся в сфере промышленного инжиниринга.

Цель программы – не только вносить вклад в политику повышения кадрового потенциала страны, а также подготавливать успешное поколение молодых инженеров, которые хотят работать в промышленной сфере и отвечать современным вызовам.

Программа Sabahın Gücü, стартовавшая в 2023 году, вызвала большой интерес среди студентов. Так, в 2023 году из 100 заявок было отобрано 50 человек, а уже в первой половине текущего учебного года количество заявок достигло 3000, из которых 108 студентов были приняты в программу. В период обучения проводились различные тренинги для повышения технических знаний и развития мягких навыков участников. Для обеспечения профессиональной и квалификационной подготовки стажеров была сформирована команда менторов из числа сотрудников Группы компаний STP.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор по человеческим ресурсам Группы компаний STP и руководитель программы Sabahın Gücü Шоля Алиева подчеркнула, что развитие молодежи является приоритетным вопросом для компании: «За последние 4 года около 400 студентов были подготовлены как профессиональные инженеры и в рамках программы Sabahın Gücü мы стремимся привлечь еще больше молодых людей в этот сектор. В то же время хочу пожелать успехов победительницам нашего другого проекта Zərif Mühəndislər, который осуществляется совместно с Фондом Развития Азербайджана и нацелен на привлечение женщин в сферу промышленного инжиниринга».

Программа развития Sabahın Gücü создана с целью обеспечения профессионального роста и развития молодежи. Для участия в данной программе можно отправить резюме на электронную почту [email protected], указав свою специальность в теме письма, либо же можно подать заявку, выбрав соответствующую вакансию, перейдя по этой ссылке. Подробную информацию о продуктах и услугах компаний входящих в Группу rомпаний STP возможно получить, связавшись с информационным центром по номеру *0990 либо же посетив наш официальный веб-сайт или страницы в социальных сетях.

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