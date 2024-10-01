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Ильхам Алиев об останках Натика Гасымова

13:14 822

Военные преступники, командиры в Армении в разное время заявляли, что располагают информацией о массовых захоронениях. Несмотря на это, Армения все еще отказывается предоставить информацию о местонахождении этих захоронений, в том числе останков Национального героя Азербайджана Натика Гасымова. Об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции «Решение проблемы пропавших без вести лиц: защита права семей на установление истины».

В послании главы государства отмечается, что «Армения должна отказаться от своей деструктивной позиции и выполнить обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права. Если Армения действительно хочет достичь мира с Азербайджаном, тогда она должна решительно осудить зверства, совершенные в отношении взятых в плен и заложники азербайджанцев, и наказать виновных. Это также может стать одной из действенных мер по построению доверия между двумя странами».

«Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для выяснения судьбы пропавших без вести лиц, - указал далее президент Ильхам Алиев. - С 1993 года эту гуманитарную миссию достойно выполняет Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. После Отечественной войны деятельность Комиссии была еще более расширена и достигнуты хорошие результаты. Идентифицированы личности 155 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, и они похоронены с воинскими почестями».

«Хотя до сегодняшнего дня наши государственные структуры, родные пропавших без вести, представители гражданского общества неоднократно обращались в различные международные организации, к сожалению, и в этом вопросе мы сталкиваемся с двойными стандартами. Соответствующие международные структуры не должны отмалчиваться на эти обращения и должны предпринять решительные шаги», - говорится в послании президента Азербайджана.

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