Путин должен быть побежден: экс-министр обороны Британии призвал отправить войска в Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сейчас всем показывает, как победить в Украине – безжалостно бить врага. Об этом заявил экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«(Президент России Владимир) Путин может и должен быть побежден, и для этого Великобритания должна отправить свои войска на помощь Киеву», - сказал Уоллес. По его словам, многие могли упустить из виду усилия президента Украины Владимира Зеленского во время его недавнего визита в США попытаться заставить Запад продемонстрировать силу по отношению к России.

Экс-министр считает, что Зеленский пришел в Белый дом с планом, но вряд ли «ушел с чем-то, кроме теплых слов».

А реальность такова, что западная политика постепенной помощи Украине не работает, уверен Уоллес: «Путин видит, как мы шатаемся, прячемся в «толпе» и размышляем, пока он отправляет своих в «мясорубку». У Путина два козыря. Первый - он будет отправлять волну за волной российских граждан на смерть, зная, что он изолирован от внутреннего восстания. Во-вторых, он не верит, что мы действительно имеем это в виду, когда говорим «он должен потерпеть неудачу, а Украина должна победить».

Уоллес убежден, что есть способ доказать неправоту Путина, и для этого нужны «лидерство, непопулярные решения и риск»: «Украина может победить, а Путин может и должен потерпеть неудачу. Ради нашего будущего».

По его словам, в первую очередь необходима полная мобилизация Украины, и в обучении новобранцев может помочь Запад.

«Мы должны отправить войска, чтобы помочь обучить и содержать украинскую армию. Не сражаться, а дать возможность тыловым эшелонам помогать обслуживать оборудование, которое мы все отправили. Войска могли бы помочь в лечении раненых», - считает Уоллес.