Иран заявил, что «не боится войны»

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел телефонные разговоры с главами МИД Великобритании, Германии и Франции. Арагчи заявил, что Тегеран не боится войны, но и не стремится к ней.

Иранский министр сказал, что Тегеран использовал свое право на законную оборону на основании ст. 51 Устава ООН, а целью атаки были «исключительно военные базы». Он предостерег «любую третью сторону» от вмешательства в этот конфликт.

«Операция завершилась, но если сионистский режим попытается нанести ответный удар, наш ответ будет более жестким. Иран не стремится к эскалации напряженности и войне, хотя и не боится войны», — приводятся слова главы иранского МИД в Telegram.

Вчера, 1 октября, Иран выпустил по территории Израиля более 180 ракет. В числе целей были две базы ВВС Израиля и штаб-квартира «Моссада». Она, по данным израильской стороны, не пострадала. Военные США и Франции помогли Израилю в отражении атаки.