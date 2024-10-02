Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы

«Завтра нас ждет важная игра. Первый домашний матч перед своими болельщиками. Будем играть против команды с особым стилем. Неплохо готовы. Постараемся показать хорошую игру и добиться максимального результата.

По статистике у нас хорошие результаты со шведскими командами, но матчи с ними получаются очень напряженные. Их физическая подготовка и стиль иные. «Мальме», как я уже сказал, играет несколько иначе, у них большой опыт.

Всегда хотим радовать наших болельщиков, особенно в Баку. Но сейчас все команды прогрессируют. Я всегда говорю, что болельщики верят в нас. Если от нас ждут победы, это нормально. Это дополнительная мотивация для игроков. От этого только польза, а не вред.

У нас мало времени на подготовку к конкретным играм. Фактически будем готовиться сегодня и немного завтра. Возможно, будут изменения в составе. Посмотрим, насколько соперник позволит нам воплотить задуманное в жизнь. «Мальме» никого не боится - ни дома, ни в гостях. У них хорошие физические данные. Нам надо выдержать.

Как мне новый формат турнира? Пока мы не привыкли к нему. Для таких клубов и стран, как наша, возможно, лучше, когда в соперниках меньше команд. А тут надо ждать результаты всех 36 клубов. С кем-то хотели бы сыграть дома, а играем в гостях. Но в целом это не проблема. Все в одинаковых условиях. Нужно привыкать. Возможно, европейские опытные команды быстрее адаптируются. Быть может, изменения будут полезны нашему футболу. Больше игр, больше опыта. Но в целом стало больше работы и у нас, и у болельщиков (улыбается).

Выйдет ли завтра на поле Муса Гурбанлы, который играл в Швеции и знает шведский футбол? Не могу сказать насчет Мусы. Узнавал кое-что у него о «Мальме». Но сыграет или нет - пока не знаю», - сказал Гурбанов.

Жуниньо:

«Нас ждет очень важная игра. Ее ждет вся страна, весь город. Постараемся порадовать наших болельщиков. Три игры не можем забить, возможности есть, но не использую. Чтобы это исправить, нужно хорошо работать на тренировках. Тренер делает все для этого.

Не потерял ли я мотивацию? Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов. Но я всегда хотел играть и в Лиге Европы. Мотивация та же. Это футбол. Порой бывает серия неудач. Мяч не идет в ворота. Нужно больше работать на тренировках. Главное, что Гурбан Гурбанов верит в меня. Надеюсь, что скоро голы снова придут. Конечно, наряду с голами хочу показывать и хорошую игру».