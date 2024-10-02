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Нефть может обвалиться

The Wall Street Journal
14:10 1821

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если круг стран ОПЕК+ не будет придерживаться согласованных лимитов добычи, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Такую информацию сообщили в преддверии намеченной на среду в формате видеоконференции встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с целью проведения оценки текущей ситуации на нефтяном рынке. По данным издания, его участники намерены обсудить вопрос «об ослаблении ограничений на добычу в декабре».

Эр-Рияд предостерег несколько стран, в том числе Ирак, от увеличения добычи нефти, дав понять, что им необходимо «соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+».

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