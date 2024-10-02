Спецслужбы Армении предупредили оппозицию

Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением, в котором утверждает, что «исходя из миссии по поддержанию конституционного строя Республики Армения, защите прав, свобод или законных интересов человека или организации, а также законных интересов общества или государства», призывает представителей оппозиционных политических сил воздерживаться от призывов к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя во время митинга, запланированного на 2 октября 2024 года на площади Республики в Ереване, воздержаться от призывов к применению насилия в отношении лица или группы лиц, обусловленного какими-либо обстоятельствами, публичных призывов оказать сопротивление представителю власти или предпринять действия, направленные на их выполнение.

В СНБ предупреждают, что владеют оперативной ситуацией и с использованием всего предоставленного структуре инструментария способны нейтрализовать действия, направленные на подрыв внутренней безопасности РА.

В заявлении также отмечается: «В то же время, подтверждая, что любое действие, угрожающее конституционному строю и безопасности государства РА, приведет к соответствующим уголовно-правовым последствиям, мы призываем граждан, участвующих в митинге, проявлять законопослушное поведение и не поддаваться провокациям».

Напомним, что сегодня вечером на площади Республики намечен митинг «Священного движения».