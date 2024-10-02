Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил генеральному секретарю ООН Антонию Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Тот, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля. Этого ненавидящего Израиль генерального секретаря Гутерриша, который оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам, запомнят как пятно в истории Организации Объединенных Наций», - сказал в этой связи Кац.