Армения семь раз отмеряет

Ереван просчитывает все риски, связанные с возможным решением о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Я думаю, нам всем нужно быть более осторожными, ни для кого не секрет, что устойчивость должна быть приоритетом, и процесс, который может произойти, должен быть хорошо рассчитан, управляем; я имею в виду, что это непростой вопрос», - сказал Мирзоян на Варшавском форуме по безопасности в среду.

Глава МИД также напомнил, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ и не собирается возвращаться к прежним отношениям.

«Мы не видим себя в военном союзе, который не работает», - подчеркнул министр.