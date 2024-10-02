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В Баку выигран рекордный приз в 500 тысяч манатов в лотерее Prestij

14:34 1784

В сентябре легальный организатор лотерей и оператор спортивных ставок ОАО Azərlotereya зарегистрировало 11 крупных выигрышей в играх Poz-Qazan.

Второй наибольший приз в размере 500 тысяч манатов был сорван в лотерее Prestij, став самым крупным выигрышем в истории Poz-Qazan в Баку. Вслед за этим в лотерее Prestij был зарегистрирован еще один крупный выигрыш — 50 тысяч манатов, который достался Сахилу Гараеву из Баку.

Кроме того, четыре билета Prestij принесли своим владельцам по 5 000 манатов. Победные билеты были приобретены жителями Баку, Губы и Ленкорани. Новые крупные выигрыши уже ждут своих обладателей в лотерее Prestij.

Лотерея Uğurlu 7 также принесла удачу Рамалу Гашимову из Мингячевира, выигравшему 50 тысяч манатов. А в Огузе и Сиязане в лотерее Uğurlu 7  были выиграны по 10 тысяч манатов.

Житель Ленкорани стал обладателем крупного выигрыша в 25 тысяч манатов в лотерее Qızıl. В Масаллы Азад Ибаев выиграл 10 тысяч манатов в лотерее Bombardir.

Напомним, что игры Poz-Qazan продолжают радовать крупных победителей призами от 25 000 до 500 000 манатов. Билеты доступны в точках продаж Azərlotereya и Misli, филиалах Azərpoçt, на рынках и в киосках города, а также их можно заказать через сервис Wolt.

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