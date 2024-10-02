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Омбудсмен Азербайджана о главном защитнике прав человека

14:27 671

Как омбудсмен страны, фундаментальные права более миллиона жителей которой грубо нарушались долгие годы, хочу поблагодарить самого большого правозащитника – гаранта территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, создавшего возможность для возвращения бывших вынужденных переселенцев на земли предков, и тем самым обеспечившего их права человека – президента Азербайджана Ильхама Алиева за обращение к участникам Международного бакинского форума. Об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в ходе выступления на Международном бакинском форуме.

«Призывы и рекомендации господина президента по более эффективной защите прав и свобод человека станут основными приоритетными направлениями нашей деятельности в этой сфере», - добавила омбудсмен.

В Баку сегодня начал свою работу международный Бакинский форум омбудсменов на тему «Изменение климата и права человека: Роль омбудсмена и Национальных институтов прав человека». 

В мероприятии принимают участие омбудсмены и представители национальных правозащитных институтов, уполномоченные по информации, высшие должностные лица государственных органов, руководители и представители институтов гражданского общества, ряда международных организаций, эксперты в области изменения климата и прав человека из почти 30 стран.

Целью проведения форума является обсуждение проблем, вызванных глобальными изменениями климата, и путей их решения с точки зрения прав человека, обмен существующим положительным опытом в этой области. 

На мероприятии состоится церемония награждения победителей конкурса исследовательских работ на тему «Изменение климата и права человека», объявленного для студентов омбудсменом и Программой развития ООН. Форум включает в себя такие темы, как «Стратегии поддержки национальных институтов прав человека и омбудсменов в инициативах по борьбе с изменением климата», «Общественный доступ к информации об изменении климата и его последствиях», «Многостороннее сотрудничество в борьбе с изменением климата», «Связь изменения климата с взрывоопасными остатками войны и загрязнением шахтами» и «Содействие подотчетности бизнеса в контексте изменения климата», по которым будут организованы панельные сессии.

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