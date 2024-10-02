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В Баку открылось инклюзивное кафе Kaşalata: там будут работать люди с инвалидностью

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15:04 1335

В Баку начало свою деятельность первое инклюзивное кафе Kaşalata, в котором в том числе будут работать люди с инвалидностью.

В открытии кафе приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, представители государственного и частного секторов.

Гости ознакомились с созданными в кафе условиями и рабочей средой, а также поздравили людей с инвалидностью, которые получили здесь работу, с началом их новой деятельности.

Министр С.Бабаев отметил, что обеспечение равных возможностей для уязвимых групп в обществе и создание для них инклюзивных возможностей является одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в стране.

Он также выразил уверенность в том, что кафе Kaşalata сыграет важную роль в интеграции людей с инвалидностью в общество.

Следует отметить, что кафе Kaşalata, основанное по инициативе Общественного объединения Birgə və Sağlam, направлено на поддержку занятости молодежи с инвалидностью в инклюзивной среде и содействие их интеграции в общество.

Кафе, расположенное по адресу ул. Узеира Гаджибекова, 57, обеспечило занятость 20 молодых людей, из которых 10 — это молодые люди с инвалидностью.

Создание кафе было поддержано Министерством труда и социальной защиты населения, KOBİA, SOCAR, Pasha Holding и Trendyol Азербайджан.

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