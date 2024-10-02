Cоседи больше не боятся России

Катастрофический провал российского блицкрига в Украине, который обернулся для страны огромными потерями в 30-месячной «мясорубке», убедил других соседей РФ в их способности так же противостоять возможному российскому вторжению. Об этом пишет американский журнал The Hill.

Издание отмечает, что согласно западным оценкам, Россия потеряла в Украине около 200 тысяч солдат убитыми и 400 тысяч ранеными. Потери в основных видах боевой техники тоже являются астрономическими. Это, а также успех Украины в Черном море и глубокие удары по российским военным объектам и НПЗ вдохновили других соседей России. В частности, Эстонию.

В середине сентября начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил в интервью эстонским СМИ об изменении оборонной доктрины страны. В прошлом план заключался в том, чтобы продержаться 10 дней, прежде чем страна будет оккупирована русскими или спасена подкреплениями от союзников по НАТО. Теперь эстонская армия имеет совсем другой план.

«Это произошло из-за изменений, которые война в Украине принесла многим союзникам по НАТО. Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми», - сказал Карус.

The Hill интерпретирует эти слова как намерение Эстонии осуществить превентивное вторжение в Россию, если отношения между двумя странами достигнут точки кипения. По мнению авторов публикации, если Эстония так думает, то Латвия, Литва, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан - и, возможно, несколько других бывших советских республик - чувствуют то же самое.

Издание отмечает, что армия Эстонии, которая на время войны может развернуть 60 000 личного состава, вполне способна при поддержке НАТО реализовать в российском приграничье что-то вроде украинской операции в Курской области.

«Одним словом, Путину блестяще удалось не только понизить Россию до уровня второго или третьего сорта, но и окружить ее потенциальными врагами», - отмечает издание.

Тем временем портал Delfi со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса сообщает, что Рига усилила систему ПВО в граничащем с Россией регионе Латгалия.

Решение было принято из-за беспилотника, который, по утверждению латвийских властей, 7 сентября упал неподалеку от города Резекне в Латгалии.