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Эмин Гасымзаде переписывался с армянами

Инара Рафикгызы
15:35 2081

Начался судебный процесс над Эмином Гасымзаде, обвиняемым в преступлениях против конституционного строя Азербайджана.

На первом заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям, по информации haqqin.az, были проверены данные обвиняемого и разъяснены его права. Судья Али Мамедов оставил в силе ранее избранную меру пресечения и назначил дело к дальнейшему рассмотрению.

38-летний Гасымзаде привлек внимание Службы государственной безопасности (СГБ) после того, как через социальные сети установил тайные контакты с армянскими официальными структурами. По данным следствия, он передавал информацию, которая могла угрожать безопасности Азербайджана.

Гасымзаде обвиняется в государственной измене за передачу данных, наносящих ущерб суверенитету и территориальной целостности страны. Также ему вменяются призывы к антигосударственным действиям через Facebook и действия, направленные на разжигание национальной розни. Подсудимый выполнял запросы лиц, с которыми связывался, передавая им фотографии и другие сведения о стратегически важных объектах, включая город Шуша.

Эмин Гасымзаде обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями 274 (государственная измена), 281.2 (призывы против государства) и 283.1 (разжигание национальной вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

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