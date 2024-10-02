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70 шведских фанатов соберутся у бакинского Парка Победы

Отдел спорта
15:41 1068

Завтрашний матч Лиги Европы между «Карабахом» и шведским «Мальме» посетят 70 болельщиков, приехавших из Швеции.

Сегодня «Мальме» объявил, что для болельщиков будут организованы автобусы, которые доставят их на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Автобусы стартуют от Парка Победы. Именно там назначено место сбора скандинавских фанатов. В 18:00 болельщики выдвинутся на арену, а после игры их вновь привезут к Парку Победы, открытому в честь триумфа Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Матч «Карабах» - «Мальме» начнется в 20:45. Это встреча 2-го тура основной стадии Лиги Европы.

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