Обновленный филиал Банка ABB в Джалилабаде готов к обслуживанию

В рамках проекта трансформации филиальной сети Банк ABB обновил филиал в Джалилабаде. Филиал начал свою работу по адресу: г. Джалилабад, ул. Азербайджан, 103.

В здании, адаптированном под новую бренд-идентичность и современную концепцию развития банка, созданы все необходимые условия для удовлетворения потребностей индивидуальных и корпоративных клиентов.

Клиенты филиала Банка ABB в Джалилабаде могут воспользоваться широким спектром услуг, включая оформление кредитов, расчетно-кассовые операции, открытие депозитов, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и многое другое.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.