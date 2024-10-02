Россия страшно беспокоится за Ближний Восток

Россия «рассчитывает, что международные игроки используют свои возможности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы вновь призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, не допустить дальнейшей деградации военно-политической обстановки, сползания региона в пропасть большой войны. Такой катастрофический сценарий не отвечает интересам ни одной из стран Ближнего Востока, - сказала она. - Рассчитываем, что все конструктивно настроенные международные игроки используют любые имеющиеся возможности для его предотвращения».

Москва «считает ключом к общему оздоровлению ситуации на Ближнем Востоке справедливое решение палестинской проблемы», отметила Захарова.

«В связи с этим вновь подчеркиваем безотлагательную необходимость консолидации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и создания условий для перезапуска комплексного процесса политического регулирования палестино-израильского конфликта в рамках одобренной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН догосударственной формулы», - подчеркнула она.