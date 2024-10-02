Kontakt обновил магазин «Сахиль»
Сеть магазинов Kontakt провела торжественную церемонию открытия обновленного магазина «Сахиль» в центре города. Мероприятие, которого с нетерпением ждали любители шопинга, запомнилось незабываемыми развлечениями, сюрпризами и подарками.
В двухэтажном магазине, расположенном в центре города, предлагается большой ассортимент цифровых товаров, бытовой техники и даже посуды.
В честь возобновления работы магазина сеть объявила о баснословных скидках до 60% при наличной оплате на все категории товаров.
Кроме того, у вас есть великолепная возможность оплатить уже скидочную стоимость товаров с разбивкой на части на шесть месяцев.
Kontakt также дает шанс приобрести любые смартфоны и ноутбуки с оплатой частями до 18 месяцев, а смарт-часы, наушники, мелкую бытовую технику и посуду – на 18 месяцев беспроцентно, без первичного взноса, а также без комиссии.
Отметим, что все выгодные предложения действуют сейчас и продолжатся до 6 октября.
В магазине «Сахиль»:
- Умные часы Xiaomi Smart Band 9 с автономностью до 21 дня – не 110, а 80 манатов;
- Блендер Daewoo мощностью 500 Вт и объемом 1,5 л – не 90, а 40 манатов;
- Набор кастрюль Tefal из нержавеющей стали (8 предметов) – не 600, а 280 манатов;
- Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 256 Гб – всего за 24 маната в месяц;
- Трехрежимный мультистайлер Dyson – всего за 59 манатов.
Покупатели в эти дни даже могут кинуть «шеш-гоша» и получить обратно 100%-ую стоимость товара, а также получить шанс стать владельцем люксовой квартиры в Sea Breeze.
Так что не упустите шанс воспользоваться отличными предложениями и наведайтесь в магазин Kontakt, расположенный по очень удобной локации напротив выхода станции метро «Сахиль».