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259 сотрудников Госслужбы привлечены к ответственности

16:22 1755

С целью исполнения указа президента Азербайджана Ильхама Алиева о «Национальном плане действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы», а также выполнения требований и поручений, касающихся устранения факторов, способствующих коррупции, Служба по мобилизации и призыву на военную службу с мая прошлого года последовательно продолжает комплексные меры по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности, включая усовершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы.

Так, в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, были проведены служебные проверки, в результате чего в прошлом году приняты строгие дисциплинарные и организационно-штатные меры в отношении 78 сотрудников, а за 9 месяцев 2024 года - в отношении 181 сотрудника. В 2023 году материалы по 22 лицам по 15 фактам, а в соответствующий период этого года материалы по 70 лицам по 36 фактам были направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для принятия процессуальных решений.

В соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 06.09.2023 года №2317 «О некоторых мерах по усовершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу», с 01.07.2024 года итоговое медицинское освидетельствование граждан, в отношении которых принято решение по четырем категориям негодности, проводится Агентством государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Электронизация и оптимизация обмена информацией между соответствующими учреждениями, усовершенствование нормативной базы в этой области, а также повышение ответственности и усиление контроля способствуют предотвращению коррупции, обеспечению объективности и повышению прозрачности.

Гражданам, столкнувшимся с коррупцией, правонарушениями или другими незаконными требованиями в структуре Службы, рекомендуется обращаться в колл-центр 9100 или на электронную почту [email protected]. Подобные меры будут продолжаться для обеспечения прозрачности и удовлетворенности граждан в служебной деятельности.

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