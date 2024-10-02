В России заявили, что сбросили на Украину самую мощную неядерную бомбу

На видео можно увидеть, как в Волчанск прилетает объект, который в конце концов вызывает огромный взрыв. Под видеороликом утверждается, что это первое применение Россией ОДАБ-9000 - самого мощного термобарического боеприпаса. Украинские СМИ пишут, что применение этой бомбы маловероятно, поскольку боеприпас является экспериментальным и применялся только один раз - в 2007-м во время испытаний.

В сети распространилось видео с ударом, как утверждается, ОДАБ-9000 по городу Волчанску Донецкой области.

Российские паблики утверждали, что ОДАБ-9000 является якобы мощнее американской GBU-43/B MOAB - Massive Ordnance Air Blast.

«В то же время GBU-43/B является фугасной авиационной бомбой для уничтожения сложных укрепленных районов, например, укрытий в пещерах, и имеет вес 9,85 тонны, то российский является термобарическим боеприпасом с необъявленным весом. А название ОДАБ-9000, которое должно указывать на вес, появилось значительно позже и является выдумкой пропагандистов», - пишет Defense Express.

Отмечается, что использование россиянами ОДАБ-9000 сомнительно. Боеприпас, согласно его конструкции, сбрасывается непосредственно над целью, а носителем является Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Соответствующий сценарий означал бы, что Россия 100% потеряла бы свой бомбардировщик.

Речь, вероятно, идет о планирующем боеприпасе, скорее всего, УМПК, который в России изготавливают для авиационных бомб в калибре 1500 и 3000 килограммов.