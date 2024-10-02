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В Баку завершилось мероприятие, объединившее прокуроров со всего мира

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17:04 612

Завершилась 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров – единственной глобальной организации мировых прокуроров.

Как сообщает haqqin.az в 4-й (последний) день мероприятия, состоявшегося сегодня в Бакинском Конгресс-центре, приняли участие около 500 сотрудников прокуратуры и юстиции из 95 стран.

В рамках мероприятия состоялись двусторонние и многосторонние встречи между органами прокуратуры и юстиции разных стран. Кроме того, были проведены различные пленарные сессии, сессии по особым интересам и сетевые встречи. В последний день конференции состоялись пленарные сессии «роль прокурора в обеспечении верховенства закона в эпоху цифровых технологий – вызовы и ответы», «обеспечение прозрачности, подотчетности и защиты данных в рамках использования цифровых доказательств и искусственного интеллекта», «важность международного сотрудничества в преследовании киберпреступности» и «экологическая преступность», состоялся обмен мнениями и обсуждениями на семинарах «киберпреступность» и «борьба с терроризмом».

После основной части мероприятия состоялась церемония закрытия. Выступивший генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев отметил успешное завершение 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

Он также отметил, что государства-участники солидарны в совместной борьбе против всех видов преступности, что окажет положительное влияние на развитие отношений между органами прокуратуры и юстиции стран-участников.

Президент Международной ассоциации прокуроров, генеральный прокурор Службы государственной прокуратуры автономного города Буэнос-Айрес Хуан Баутиста Махикес поздравил генерального прокурора Кямрана Алиева и других участников с успешным завершением 29-й ежегодной конференции и общего собрания. Он поблагодарил участников за гостеприимство и доброжелательное отношение.

Выступивший на мероприятии генеральный секретарь Ассоциации Роэль Дона поблагодарил прокуратуру Азербайджана и всех, кто оказал помощь в организации мероприятия на высоком уровне. Затем генеральный прокурор Кямран Алиев поздравил генерального прокурора Республики Сингапур Люсьена Вонга с этим событием, отметив, что 30-я ежегодная (юбилейная) конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров пройдут в Сингапуре (город Сингапур).

Люсьен Вонг поздравил все страны-члены во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым с успешным завершением 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров. Он сказал, что уже началась подготовка к проведению 30-й ежегодной (юбилейной) конференции и общего собрания BPA в Сингапуре.

Вонг отметил, что на 30-й ежегодной (юбилейной) конференции и общем собрании будет использован обширный опыт Азербайджана. В заключение Кямран Алиев вручил символический флаг Вонгу. На этом международное мероприятие завершилось.

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