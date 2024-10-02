USD 1.7000
EUR 1.8805
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших
Новость дня
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших

Венгрия блокирует план Евросоюза по Украине

17:08 1031

Венгрия не будет поддерживать план Евросоюза по отправке в Украину военных советников и инструкторов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ЕС принял решение в ноябре 2022 года начать подготовку украинских военных на территории государств-участников, однако же сейчас на повестке дня стоит отправка военных советников в Украину для координационных задач.

«К сожалению, это опасное предложение, по нашему мнению, оно значительно увеличит риск эскалации войны, а значит, и ее дальнейшего распространения. Это также опасно для нас, для Венгрии, потому что если конфликт обостряется, то он всегда сначала обостряется для соседей, а не за тысячи километров. ...Поэтому мы говорим «нет» этому предложению, мы уже сообщили Европейской службе внешних связей в Брюсселе о том, что не можем поддержать предложение в такой форме. Мы попросили их пересмотреть это предложение», - приводит слова Сийярто информационное агентство MTI.

Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России наш обзор
17:43 2916
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших добавлено фото и видео; обновлено 18:36
18:36 14546
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне много вопросов
17:22 1859
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
10:40 6530
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 5512
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
17:04 2757
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
15:35 5361
Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
13:44 4258
Беззубый Иран хочет укусить
Беззубый Иран хочет укусить комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:13 12751
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата новость дополнена
14:14 4563
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
13:59 2673

ЭТО ВАЖНО

Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России наш обзор
17:43 2916
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших добавлено фото и видео; обновлено 18:36
18:36 14546
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне много вопросов
17:22 1859
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
10:40 6530
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 5512
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
17:04 2757
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
15:35 5361
Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
13:44 4258
Беззубый Иран хочет укусить
Беззубый Иран хочет укусить комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:13 12751
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата новость дополнена
14:14 4563
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
13:59 2673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться