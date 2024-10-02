Венгрия блокирует план Евросоюза по Украине

Венгрия не будет поддерживать план Евросоюза по отправке в Украину военных советников и инструкторов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ЕС принял решение в ноябре 2022 года начать подготовку украинских военных на территории государств-участников, однако же сейчас на повестке дня стоит отправка военных советников в Украину для координационных задач.

«К сожалению, это опасное предложение, по нашему мнению, оно значительно увеличит риск эскалации войны, а значит, и ее дальнейшего распространения. Это также опасно для нас, для Венгрии, потому что если конфликт обостряется, то он всегда сначала обостряется для соседей, а не за тысячи километров. ...Поэтому мы говорим «нет» этому предложению, мы уже сообщили Европейской службе внешних связей в Брюсселе о том, что не можем поддержать предложение в такой форме. Мы попросили их пересмотреть это предложение», - приводит слова Сийярто информационное агентство MTI.