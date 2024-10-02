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Пашинян объяснил, зачем запретил оппозиции знакомиться с проектом мира с Баку

обновлено 18:03
18:03 1967

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил запрет оппозиционным депутатам знакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном.

По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, он дал распоряжение не допускать депутатов оппозиции к проекту мирного договора после того, как оппозиционные депутаты, прочитав договор, стали делать заявления, не имеющие ничего общего с действительностью.

* * * 17:33

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает верным решение о присоединении к региональному формату «3+3». Об этом он заявил в ходе правительственного часа в среду, подчеркнув, что Армения придерживается сбалансированной внешней политики.

«Мы рассматриваем региональные вопросы как в общем контексте, так и отдельно. Когда принималось решение об участии в формате «3+3», в наш адрес звучала серьезная критика. Однако сейчас я могу с уверенностью сказать, что участвовать в обсуждениях на этой площадке было правильно», - отметил Пашинян.

Он добавил, что это решение подчеркивает важность региональной составляющей во внешней политике Армении.

*** 17:13

Парламентская оппозиция Армении готовит судебный иск против власти за отказ дать возможность ознакомиться с текстом мирного договора с Азербайджаном.

 

«Запрет оппозиционным депутатам получить доступ к тексту соглашения непонятен», - сказал в ходе правительственного часа в НС секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян. 

Пашинян ранее заявил, что в мирном договоре, обсуждаемом между Арменией и Азербайджаном, помимо других вопросов предусматривается создание совместной комиссии для мониторинга хода реализации данного документа.

Он назвал несколько ключевых компонентов договора, в том числе установление дипотношений, взаимное признание территориальной целостности.

Пашинян также добавил, что разглашать текст документа на данном этапе некорректно с дипломатической точки зрения. 

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