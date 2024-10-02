Пашинян объяснил, зачем запретил оппозиции знакомиться с проектом мира с Баку

По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, он дал распоряжение не допускать депутатов оппозиции к проекту мирного договора после того, как оппозиционные депутаты, прочитав договор, стали делать заявления, не имеющие ничего общего с действительностью.

* * * 17:33

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает верным решение о присоединении к региональному формату «3+3». Об этом он заявил в ходе правительственного часа в среду, подчеркнув, что Армения придерживается сбалансированной внешней политики.

«Мы рассматриваем региональные вопросы как в общем контексте, так и отдельно. Когда принималось решение об участии в формате «3+3», в наш адрес звучала серьезная критика. Однако сейчас я могу с уверенностью сказать, что участвовать в обсуждениях на этой площадке было правильно», - отметил Пашинян.

Он добавил, что это решение подчеркивает важность региональной составляющей во внешней политике Армении.