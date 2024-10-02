«Хрупче стекла»: Пезешкиан засомневался в «Железном куполе»

Вооруженные силы Ирана, нанеся массированный удар по Израилю, доказали, что система противовоздушной обороны «Железный купол» хрупче стекла. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Проведенная вчера вечером гордая операция Вооруженных сил Исламской Республики Иран доказала, что их восхваляемый «Железный купол» хрупче стекла», - приводит слова президента агентство Tasnim.

Пезешкиан еще раз подчеркнул, что в Тегеране не желают войны, но не боятся ее, и «для защиты национальной безопасности, чести и авторитета страны» не остановятся ни перед чем.