Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых дипломатических представительств в Азербайджане «обсуждается на политическом уровне». Заданный дипломату вопрос прозвучал следующим образом: «Удалось ли продвинуться в вопросе открытия новых российских диппредставительств в Азербайджане по итогам визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Баку? Есть ли понимание, когда будет открыто новое генконсульство, и будет ли оно открыто в Карабахе?» Из ответа Алексея Климова стало ясно, что политического соглашения по этому вопросу пока не достигнуто:

«Вопрос об открытии новых загранпредставительств России на территории Азербайджана в настоящее время прорабатывается на политическом уровне. По мере оформления соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульский департамент подключится к реализации связанных с ними практических шагов». Отметим, что вопрос открытия консульства России в Азербайджане, а конкретно в Ханкенди, впервые был публично поднят в мае этого года на встрече председателя комитета по международным делам Совета Федерации Григория Карасина с председателем комитета по международным отношениям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым в Москве. Карасин заявил, что Россия намерена открыть консульство в Ханкенди до осени этого года и «надеется на поддержку парламента Азербайджана в этом вопросе».

Намерение России открыть консульство в Ханкенди вызвало у Баку вопросы. Так как возвращение населения в город еще не началось, а граждан России там нет и не было в помине.