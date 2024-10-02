Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне
Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых дипломатических представительств в Азербайджане «обсуждается на политическом уровне».
Заданный дипломату вопрос прозвучал следующим образом: «Удалось ли продвинуться в вопросе открытия новых российских диппредставительств в Азербайджане по итогам визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Баку? Есть ли понимание, когда будет открыто новое генконсульство, и будет ли оно открыто в Карабахе?»
Из ответа Алексея Климова стало ясно, что политического соглашения по этому вопросу пока не достигнуто:
«Вопрос об открытии новых загранпредставительств России на территории Азербайджана в настоящее время прорабатывается на политическом уровне. По мере оформления соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульский департамент подключится к реализации связанных с ними практических шагов».
Отметим, что вопрос открытия консульства России в Азербайджане, а конкретно в Ханкенди, впервые был публично поднят в мае этого года на встрече председателя комитета по международным делам Совета Федерации Григория Карасина с председателем комитета по международным отношениям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым в Москве. Карасин заявил, что Россия намерена открыть консульство в Ханкенди до осени этого года и «надеется на поддержку парламента Азербайджана в этом вопросе».
Намерение России открыть консульство в Ханкенди вызвало у Баку вопросы. Так как возвращение населения в город еще не началось, а граждан России там нет и не было в помине.
Консульства, как известно, занимаются выдачей различных документов и оказанием юридической помощи гражданам страны, которой они принадлежат. У Азербайджана есть консульства в двух городах России - Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Это связано с тем, что в этих городах проживает значительное число граждан Азербайджана. В соответствии с дипломатическими нормами Россия может подать заявку на открытие своих консульств в Азербайджане для создания паритета в количестве дипломатических представительств. Однако остается непонятным, почему для этого выбран именно город Ханкенди, где нет ни одного гражданина России?!
Тем не менее известно, что между министерствами иностранных дел двух стран ведутся обсуждения по вопросу открытия консульства России в Ханкенди. Из слов руководителя департамента МИД России видно, что на переговорах обсуждается открытие более одного консульства. Однако политической договоренности пока не достигнуто.