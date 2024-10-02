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Макрону импичмент не грозит

17:46 475

Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила предложение левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) об объявлении импичмента французскому президенту Эммануэлю Макрону, передает Le Figaro.

По данным газеты, эту инициативу поддержали 15 депутатов, 54 парламентария высказались против. Le Figaro отмечает, что подобная инициатива впервые обсуждалась нижней палатой после того, как аппарат Нацсобрания две недели назад подтвердил ее «приемлемость».

Несмотря на отклонение предложения об импичменте, инициатива все еще может быть вынесена на обсуждение Нацсобрания, если это позволит Конференция президентов (орган французского парламента, ответственный за определение повесток дня работы законодателей). Однако это маловероятно, поскольку в Конференции президентов у левых депутатов, являющихся инициаторами процедуры импичмента, нет большинства, пишет Le Figaro.

С инициативой импичмента Макрона в конце августа выступила левая партия «Непокоренная Франция». Одним из поводов для инициативы стало то, что Макрон не стал назначать кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP) Люси Касте, которая одержала победу на парламентских выборах, на пост премьер-министра. Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылаются левые, позволяет объявить президенту импичмент за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата».

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