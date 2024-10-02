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Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России

наш обзор
Эльяс Шафиев, собкор
17:43 2945

Как сообщалось ранее, танки Т-72, состоящие на вооружении армии Азербайджана, были модернизированы в рамках сотрудничества с израильской компанией Elbit Systems. Обновленные боевые машины были продемонстрированы несколько дней назад на выставке военной промышленности ADEX 2024, проходившей в Баку.

Танки оснастили блоками динамической защиты «Контакт-1» и «Контакт-5», которые прикрывают уязвимые зоны башни и корпуса. Защита кормовой части усилена решетчатыми экранами, а на крышу башни установлена конструкция, известная как «мангал», для защиты от дронов-камикадзе и снарядов, сбрасываемых с беспилотников.

Кроме того, азербайджанские Т-72 были оснащены современными системами прицеливания и управления огнем. Информации о внутренних изменениях танка представлено не было, за исключением того, что в данной конфигурации Т-72 получил израильскую электронику. Предположительно, речь идет о продукции Elbit Systems, которая специализируется на подобных решениях и ранее сотрудничала с Азербайджаном. Улучшения явно выполнены с учетом опыта войны в Украине.

Демонстрация азербайджанских модернизированных танков Т-72, разработанных в сотрудничестве с израильскими компаниями, вызвала широкий резонанс среди международных военных экспертов и специализированных СМИ.

Острая реакция на Западе и в России на модернизацию азербайджанских танков

Издание Bulgarian Military подробно осветило эту тему, отметив, что развитие оборонной стратегии Азербайджана свидетельствует о его увеличивающемся отдалении от военной и технической зависимости от России.

«Примечательно, что модернизация танков Т-72, приобретенных в советское время, стала важным этапом в оборонной стратегии Азербайджана. Хотя изначальными поставщиками этих машин были Россия и Беларусь, на сегодняшний день Азербайджан обладает примерно 400 Т-72, согласно доступным данным.

Важным шагом стало привлечение израильской компании Elbit Systems для модернизации танков. Такое развитие событий представляет собой вызов для российской оборонной промышленности, которая сталкивается с финансовыми трудностями на фоне геополитической напряженности и продолжающегося конфликта в Украине», — пишет Bulgarian Military.

Как отмечает военно-аналитическое издание, модернизация азербайджанских танков Т-72 стала важным шагом в укреплении военной мощи Баку, особенно благодаря сотрудничеству с израильскими оборонными компаниями. Хотя точное количество модернизированных танков остается неизвестным, масштаб улучшений значителен. На недавних выставках в Баку были продемонстрированы обновленные модели, что подтверждает продолжение данной инициативы.

А что с модернизацией модели Т-90С, состоящей на вооружении Азербайджана?

«Такая стратегическая модернизация подчеркивает поворот Азербайджана к формированию военных альянсов с ориентацией на Запад, что свидетельствует о намерениях Баку укрепить свои бронетанковые силы. Это решение, вероятно, продиктовано опытом недавних конфликтов, в том числе текущей ситуацией в Украине. Сотрудничество с Израилем в модернизации танков Т-72 имеет важное стратегическое и политическое значение, поскольку отражает стремление Баку снизить свою зависимость от России в условиях меняющейся геополитической динамики», — говорится в статье.

Bulgarian Military также отмечает, что израильские оборонные технологии предоставляют Азербайджану значительные преимущества на поле боя. Это сотрудничество не только модернизирует армию страны, но и укрепляет двусторонние отношения, указывая на возможное углубление стратегического альянса для противодействия региональным угрозам.

Издание также подчеркивает, что демонстрация модернизированных танков на ADEX 2024 вызвала негативную реакцию в российских военных и экспертных кругах, что свидетельствует о растущей обеспокоенности Москвы. Например, бывший заместитель министра обороны России Юрий Борисов отметил, что модернизация танков при участии израильской стороны указывает на потерю Россией важного стратегического партнера. Он добавил, что эта тенденция является «проблемой» не только для Азербайджана, но и для всего постсоветского пространства.

А чем недоволен Юрий Борисов?

Российский военный аналитик Алексей Арбатов также выразил мнение, что сотрудничество Азербайджана с Израилем демонстрирует неисполнение Россией своих обещаний по военной поддержке. Эти комментарии подчеркивают осознание Москвой снижения ее военного влияния в регионе.

В статье также говорится, что улучшения значительно повышают точность стрельбы и общие боевые возможности машин. Интеграция дневных, ночных и лазерных каналов предоставляет командирам танков и солдатам широкий спектр инструментов для точного прицеливания и стрельбы в различных боевых условиях, что улучшает контроль и боевую эффективность.

Источники указывают, что модернизированные танки Т-72 теперь оснащены передовыми модулями реактивной брони «Контакт-5», которые стратегически размещены на башне и по бокам корпуса. Эти модули, разработанные для защиты от кинетических угроз, обеспечивают защиту уязвимых зон, включая область под башней.

В статье также отмечается, что Т-72 составляет основу танкового парка Азербайджана. Однако в арсенале страны имеется не менее ста танков Т-90С.

«Это поднимает важный вопрос: может ли Израиль также участвовать в их модернизации? Несмотря на то что Т-90С представляет собой более продвинутую технологию по сравнению с Т-72, сопутствующие обстоятельства более нюансированы», — пишет Bulgarian Military.

На данный момент, как отмечается в статье, у Азербайджана нет планов по модернизации танков Т-90С при поддержке израильских компаний. Это связано с тем, что Т-90С относится к более современным российским технологиям, что требует более тесного сотрудничества с Москвой, а не с Тель-Авивом. Кроме того, Россия имеет стратегические интересы в регионе и внимательно следит за использованием Азербайджаном своего вооружения.

Более того, обновление Т-90С может и не рассматриваться в качестве главного приоритета для Азербайджана в данный момент, особенно с учетом того, что в Баку уже занимаются модернизацией Т-72. Это указывает на явное намерение Азербайджана усилить свои военные возможности, используя ресурсы и технологии, в которые уже были сделаны инвестиции.

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