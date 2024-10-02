Председатель AQTA ознакомился с Карабахским университетом

Председатель Агентства по пищевой безопасности Гошгар Тахмазли посетил Карабахский университет в городе Ханкенди.

Ректор университета Шахин Байрамов подробно проинформировал председателя Агентства о деятельности вуза, отметил, что благодаря непосредственному вниманию и заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева в короткие сроки в университете создана современная инфраструктура для получения образования.

Ректор университета и председатель Агентства обсудили вопросы совместного сотрудничества между Азербайджанским Институтом пищевой безопасности и Карабахским университетом.

После Тахмазли осмотрел аудитории университета, в том числе лаборатории, библиотеку, пищеблок, встретился со студентами.