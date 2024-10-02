Как лучший судья Азербайджана общается с футболистами и коллегами во время матча

Видеорепортаж необычен тем, что можно послушать, о чем в ходе матча говорят между собой главный арбитр Алияр Агаев, лайнсмены и VAR, как судья в поле общается с игроками и реагирует на некоторые эпизоды.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) подготовила редкий по своему содержанию сюжет о работе судей на матче 7-го тура Премьер-лиги между « Карабах ом» и «Нефтчи» (4:0).

Лучший футбольный рефери Азербайджана Агаев использует три языка - азербайджанский, русский и английский. Ему нередко приходилось объяснять свои решения игрокам. Чаще других недовольство высказывал футболист «Нефтчи» Рамиль Шейдаев. «Успокойся, да, гагаш. Нельзя так», - говорил нападающему Агаев.

Были и моменты, когда главному арбитру приходилось использовать крепкое словцо, но в основном не в общении с футболистами или коллегами, а так… для себя.