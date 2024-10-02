USD 1.7000
EUR 1.8805
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших
Новость дня
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших

Как лучший судья Азербайджана общается с футболистами и коллегами во время матча

Редкое видео
Отдел спорта
18:23 666

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) подготовила редкий по своему содержанию сюжет о работе судей на матче 7-го тура Премьер-лиги между «Карабахом» и «Нефтчи» (4:0).

Видеорепортаж необычен тем, что можно послушать, о чем в ходе матча говорят между собой главный арбитр Алияр Агаев, лайнсмены и VAR, как судья в поле общается с игроками и реагирует на некоторые эпизоды.

Лучший футбольный рефери Азербайджана Агаев использует три языка - азербайджанский, русский и английский. Ему нередко приходилось объяснять свои решения игрокам. Чаще других недовольство высказывал футболист «Нефтчи» Рамиль Шейдаев. «Успокойся, да, гагаш. Нельзя так», - говорил нападающему Агаев.

Были и моменты, когда главному арбитру приходилось использовать крепкое словцо, но в основном не в общении с футболистами или коллегами, а так… для себя. 

Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
13:44 4262
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России наш обзор
17:43 2956
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших добавлено фото и видео; обновлено 18:36
18:36 14590
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне много вопросов
17:22 1879
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
10:40 6533
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 5520
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
17:04 2766
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
15:35 5376
Беззубый Иран хочет укусить
Беззубый Иран хочет укусить комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:13 12755
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата новость дополнена
14:14 4566
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
13:59 2675

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за все совершенные преступления
13:44 4262
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России наш обзор
17:43 2956
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших
Еще одна дивизия Израиля вторглась в Ливан. Растет число погибших добавлено фото и видео; обновлено 18:36
18:36 14590
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне
Представитель МИД России: Открытие российских консульств в Азербайджане обсуждается на политическом уровне много вопросов
17:22 1879
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
Израиль готовит ответ Ирану. Тегеран грозит «сотнями ракет»
10:40 6533
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе?
Али Нагиев задался вопросом: кто разжигает реваншизм и сепаратизм в регионе? новость дополнена
11:23 5520
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
В армии Израиля признали: после удара Ирана авиабазам нанесен ущерб
17:04 2766
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
Эмин Гасымзаде переписывался с армянами
15:35 5376
Беззубый Иран хочет укусить
Беззубый Иран хочет укусить комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:13 12755
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата новость дополнена
14:14 4566
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
Гурбан Гурбанов и Жуниньо о матче с «Мальме» и новом формате Лиги Европы
13:59 2675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться