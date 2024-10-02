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Конституционный суд Армении: «Присоединение Нагорного Карабаха к Армении» утратило юридическую силу»

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
18:56 4069

Несколько дней назад Конституционный суд Армении вынес заключение по регламенту делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, подписанному в августе вице-премьерами Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым, постановив, что данный документ не противоречит Конституции Армении, поскольку его преамбула не относится к каким-либо принципам и целям, не закрепленным непосредственно в тексте Основного закона.

Данное заключение было опубликовано на фоне требований Баку внести изменения в Конституцию Армении и удалить из преамбулы положения, на основании которых возможен рецидив территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Официальный Баку заявляет, что без изменения Конституции достижение мира невозможно, поскольку в преамбуле содержится ссылка на Декларацию независимости, в которой упоминается печально известное решение о «присоединении» к Армении бывшего Нагорного Карабаха.

Конституционный суд Армении признал необоснованность "присоединения Нагорного Карабаха"

Но что же на самом деле означает заключение, к которому пришел Конституционный суд Армении? Что стоит за утверждениями армянских судей о юридической несостоятельности преамбулы?

По словам армянского эксперта по конституционному праву Вардана Погосяна, фактически высший суд заявляет, что решение о «присоединении Нагорного Карабаха к Армении», содержащееся в Декларации независимости, утратило силу, а сама Декларация не имеет более юридической значимости.

«Проще говоря, этим решением Конституционный суд заявляет, что, если установленные в Декларации независимости национальные цели не закреплены каким-либо образом в тексте самой Конституции, начиная со статей, то они не имеют юридической силы», — отметил Погосян в интервью армянской службе радио «Свобода».

Отвечая на вопрос, почему судьи высшего суда вместо того, чтобы рассматривать положения регламента в контексте Конституции, затронули вопрос, который не упоминается в регламенте, эксперт ответил, что таким образом армянская сторона превентивно отреагировала на требования Баку и постаралась по-возможности развеять обеспокоенность Азербайджана.

Что говорит Вардан Погосян?

По словам Погосяна, Конституционный суд Армении мог бы вынести заключение по вопросу Декларации независимости в контексте подписания мирного соглашения. Тем не менее, он заранее заявил, что известное решение о «присоединении Нагорного Карабаха к Армении» не имеет никакой юридической силы.

Еще раньше премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что положения Декларации независимости Армении, которые прямо не закреплены в Конституции государства, не имеют юридической силы. Что, собственно, и подтвердило заключение Конституционного суда Армении.

Но достаточно ли этого, чтобы устранить обеспокоенность азербайджанской стороны? Скорее всего, нет. Несмотря на то, что нынешний состав Конституционного суда Армении официально заявил об отсутствии юридической силы у положений преамбулы, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, новый состав суда, который будет сформирован другой властью, может прийти к прямо противоположному заключению. А потому окончательным решением данной проблемы может стать только изменение преамбулы Конституции Армении.

А как трактует Гоар Мелоян?

Тем более, что в Армении уже раздаются голоса о том, что заключение Конституционного суда по сути своей «неконституционно».

Например, эксперт Гоар Мелоян утверждает, что решение, принятое Конституционным судом 26 сентября, противоречит Основному закону страны, поскольку Конституционный суд не имеет полномочий давать официальное заключение и интерпретировать Декларацию независимости.

«Декларация не может быть изменена и не утрачивает своей силы», — резюмирует Мелоян.

Таким образом, заключение Конституционного суда Армении, вынесенное, вероятно, по личному указанию Никола Пашиняна, не снимает с повестки вопрос территориальных претензий к Азербайджану и, соответственно, не убирает одно из препятствий на пути к мирному договору. Кроме того, данное решение можно трактовать также, как очередной «обходной» маневр Еревана. Следует понимать, что, поскольку положения преамбулы Конституции Армении остаются неизменными, это дает реваншистским кругам возможность в будущем интерпретировать их на свое усмотрение, ставя таким образом под угрозу потенциальное мирное соглашение.

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