Конституционный суд Армении: «Присоединение Нагорного Карабаха к Армении» утратило юридическую силу»

Несколько дней назад Конституционный суд Армении вынес заключение по регламенту делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, подписанному в августе вице-премьерами Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым, постановив, что данный документ не противоречит Конституции Армении, поскольку его преамбула не относится к каким-либо принципам и целям, не закрепленным непосредственно в тексте Основного закона. Данное заключение было опубликовано на фоне требований Баку внести изменения в Конституцию Армении и удалить из преамбулы положения, на основании которых возможен рецидив территориальных претензий Армении к Азербайджану. Официальный Баку заявляет, что без изменения Конституции достижение мира невозможно, поскольку в преамбуле содержится ссылка на Декларацию независимости, в которой упоминается печально известное решение о «присоединении» к Армении бывшего Нагорного Карабаха.

Но что же на самом деле означает заключение, к которому пришел Конституционный суд Армении? Что стоит за утверждениями армянских судей о юридической несостоятельности преамбулы? По словам армянского эксперта по конституционному праву Вардана Погосяна, фактически высший суд заявляет, что решение о «присоединении Нагорного Карабаха к Армении», содержащееся в Декларации независимости, утратило силу, а сама Декларация не имеет более юридической значимости. «Проще говоря, этим решением Конституционный суд заявляет, что, если установленные в Декларации независимости национальные цели не закреплены каким-либо образом в тексте самой Конституции, начиная со статей, то они не имеют юридической силы», — отметил Погосян в интервью армянской службе радио «Свобода». Отвечая на вопрос, почему судьи высшего суда вместо того, чтобы рассматривать положения регламента в контексте Конституции, затронули вопрос, который не упоминается в регламенте, эксперт ответил, что таким образом армянская сторона превентивно отреагировала на требования Баку и постаралась по-возможности развеять обеспокоенность Азербайджана.

По словам Погосяна, Конституционный суд Армении мог бы вынести заключение по вопросу Декларации независимости в контексте подписания мирного соглашения. Тем не менее, он заранее заявил, что известное решение о «присоединении Нагорного Карабаха к Армении» не имеет никакой юридической силы. Еще раньше премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что положения Декларации независимости Армении, которые прямо не закреплены в Конституции государства, не имеют юридической силы. Что, собственно, и подтвердило заключение Конституционного суда Армении. Но достаточно ли этого, чтобы устранить обеспокоенность азербайджанской стороны? Скорее всего, нет. Несмотря на то, что нынешний состав Конституционного суда Армении официально заявил об отсутствии юридической силы у положений преамбулы, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, новый состав суда, который будет сформирован другой властью, может прийти к прямо противоположному заключению. А потому окончательным решением данной проблемы может стать только изменение преамбулы Конституции Армении.