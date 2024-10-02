Снаряды НАТО летят на Горловку и Донецк

Украинские войска в среду сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку и выпустили 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Об этом говорится в заявлении российской администрации в оккупированной части Украины.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов восточной Украины. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.