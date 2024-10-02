Запад душит свободу слова: угроза закрытия TikTok
Еврокомиссия (ЕК) выдвинула новые претензии к соцсети TikTok.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В Евросоюзе потребовали от TikTok предоставления дополнительной информации о мерах, которые он принял, чтобы не допустить манипулирования со стороны злонамеренных деятелей, а также по снижению рисков, связанных с выборами, плюрализмом СМИ и гражданского дискурса.
Напомним, что в Евросоюзе вступил в силу так называемый «антирусский и антикитайский» закон, формально называемый Актом цифровых услуг.
Данный Акт, в частности, возлагает на оператора соцсетей и иных интернет-платформ полную юридическую ответственность за размещенный на них пользователями контент и позволяет Еврокомиссии накладывать на соцсеть крупные штрафы или даже полностью заблокировать ее, если Брюссель сочтет, что в этой соцсети распространяется "вредоносная информация". Еврокомиссия добивается введения на основных платформах жестких мер контроля любых сообщений, которые будут классифицированы как дезинформация.