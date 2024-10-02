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А замминистра Эльнур Мамедов уехал далеко в Мексику

19:47 1281

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум Пардо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

После церемонии, состоявшейся в здании парламента страны, в ходе встречи между гостями, участвовавшими в мероприятии, и президентом Клаудией Шейнбаум, заместитель министра Э.Мамедов выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, которые развиваются в различных областях, будут продолжать развиваться и в будущем.

Президент К.Шейнбаум поблагодарила за участие азербайджанской стороны в этой церемонии, а также выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении существующих связей сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном.

Мамедов даже пообщался с новоизбранным президентом Мексики
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