А замминистра Эльнур Мамедов уехал далеко в Мексику

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум Пардо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

После церемонии, состоявшейся в здании парламента страны, в ходе встречи между гостями, участвовавшими в мероприятии, и президентом Клаудией Шейнбаум, заместитель министра Э.Мамедов выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, которые развиваются в различных областях, будут продолжать развиваться и в будущем.

Президент К.Шейнбаум поблагодарила за участие азербайджанской стороны в этой церемонии, а также выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении существующих связей сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном.