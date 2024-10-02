У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат

Накануне представительный многочасовой митинг у входа в ЗАО Baku Steel Company словно магнит притягивал к себе внимание пешеходов. В одиночку или небольшими группками люди с понятным любопытством и некоторой даже долей изумления подходили к высившимся на площади причудливым металлическим конструкциям. И если вначале по тембру голосов, профессиональным терминам и манере держаться еще можно было как-то отличить, кто тут художники и скульпторы, где здесь металлурги, а где журналисты, то вскоре все окончательно смешалось. Люди беспорядочно переходили от одной металлической скульптуры к другой, что-то друг другу показывали, спорили, фотографировались или делали селфи на фоне причудливых переплетений металла…

Всего несколько дней назад haqqin.az рассказывал об открытии первого международного симпозиума металла Baku Steel Art 2024, организованного в преддверии COP29. В рамках этого симпозиума двенадцать скульпторов из разных стран, представивших на суд публики плоды своей фантазии, созданные из металлических отходов, собрали сотни бакинцев на невиданный доселе праздник металла и искусства. Нильхан Сесалан из Турции, которая еще недавно, демонстрируя нам разбросанные на земле стальные отходы, объясняла, каким ей видится готовое произведение, вчера встретила нас уже готовой скульптурой «Саженец для моих корней» (A Sampling for My Roots), украшающей сегодня большую площадь перед Baku Steel Company. «Металлические листья саженца, ощущая боль от хрупкости нашего существования, обнимают друг друга, выражая стремление к миру для всего человечества и нашей планеты», — поделилась своими чувствами художница.

Скульптура «Природа без границ» азербайджанки Чинары Бахшиевой символизирует стремления человека не только понять, но и защитить природу, ее ранимую беззащитность перед лицом современных экологических вызовов. Это – художественное напоминание всем нам о необходимости объединиться, чтобы защитить природу от экологической катастрофы. Олицетворение гармонии человека с природой демонстрируют работы азербайджанских скульпторов Рахиба Гараева и Жали Алиевой «Сказочный город» и «Пробудим солнце». Чувственно напоминая о хрупкости нашей экосистемы, эти безмолвные переплетения металла словно кричат, что наши города должны не разрушать природу, а становиться ее органической частью. Композиция «Железное наследие» Мушфига Гейдарова символизирует связь между прошлым и настоящим, между культурными символами и индустриальными материалами. Произведение Теймура Гарибова «Порядок и дисциплина — результат трансформации» содержит в себе многозначный посыл, приглашая взглянуть на тему с разных позиций, а Рашад Алекберов призывает посмотреть на себя сторонним взглядом.