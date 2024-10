У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат

Нильхан Сесалан из Турции, которая еще недавно, демонстрируя нам разбросанные на земле стальные отходы, объясняла , каким ей видится готовое произведение, вчера встретила нас уже готовой скульптурой «Саженец для моих корней» (A Sampling for My Roots), украшающей сегодня большую площадь перед Baku Steel Company.

Немало зрителей собрали произведения грузинского скульптора Александра Попхадзе «Солнце и Луна» (The Sun and The Moon), «Земля и Огонь» (Land and Fire) румына Чиприана Хопиртеана, композиции «Windoors» болгарского скульптора Камена Танева, «Мяу» (Miau) Нирит Левав Пакер из Израиля, «Король — Лев» Харибаабу Наатесана из Индии.

Следует признать, что эффект, произведенный симпозиумом, превзошел ожидания организаторов. Обсуждая увиденное, посетители экспозиции разбрелись небольшими группами по большой территории, и организаторам пришлось затратить немало времени, чтобы пригласить всех в фойе главного офиса компании для продолжения мероприятия.

В результате, даже официальная часть приема, на которой выступили организаторы симпозиума, известные художники, скульпторы и металлурги, стала своего рода продолжением обмена мнениями об увиденном.